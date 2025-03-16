Развлекательный центр находится между 17 и 22 микрорайоном, в старом складском здании, которое попало в зону застройки нового микрорайона. Он будет работать до 24 марта.
Изначально планировалось, что все организации переедут в новый логистический центр, который застройщик ПИК построил в качестве компенсации на Георгиевском проспекте. Однако места им выделили очень мало, а также в новом здании сейчас есть ограничение на условия эксплуатации.
Куда переедет картинг, пока неизвестно. А «Квест Центр» переформатируется в сеть развлекательных центров у дома и будет работать сразу в трёх новых точках:
- в 17-м микрорайоне он уже работает на месте кафе «Игрушечная»
- в корпусе 1462 — сейчас здесь идет ремонт
- в Андреевке, в трёхэтажном здании напротив «Раздолья» — сейчас здесь тоже идёт ремонт.
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