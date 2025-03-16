Изначально планировалось, что все организации переедут в новый логистический центр, который застройщик ПИК построил в качестве компенсации на Георгиевском проспекте. Однако места им выделили очень мало, а также в новом здании сейчас есть ограничение на условия эксплуатации.

Куда переедет картинг, пока неизвестно. А «Квест Центр» переформатируется в сеть развлекательных центров у дома и будет работать сразу в трёх новых точках: