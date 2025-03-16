Специальный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой — такую промывку дорог делают каждый год весной и осенью. График утвержден в мэрии — промывка начнётся в субботу в 12 часов и продлится несколько часов.

Там где не пройдет техника, промывку сделают вручную — вначале спецсредством, а затем проводят водой.

Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, говорят в мэрии.

Между тем, по прогнозу в Зеленограде утром отрицательная температура минус 2…минус 1. Может ли образоваться наледь после такой промывки, неизвестно.

Такой же весной десять лет назад в Зеленограде был случай, когда по приказу из Москвы дороги весь день мыли водой, невзирая на фактическую погоду. Это привело к транспортному коллапсу в Зеленограде и десяткам разбитых машин.