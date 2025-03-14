Рабочие пытаются убрать всё, что «парусит» и может улететь. Отдельные фрагменты плёнки уже улетали с этой стройки в соседний лес и повисали на деревьях, откуда их невозможно снять — автовышка подъехать не может, а альпинисты не могут забраться на высокую березу из-за тонких ветвей.



Ещё ветер повалил несколько деревьев. В 3-м микрорайоне одно упало на пешеходную дорожку. В Андреевке — на детскую площадку. Если вы видели другие последствия сегодняшней непогоды, пожалуйста, расскажите в комментариях