Вот пара примеров. Неизвестные сдвинули антипарковочный столбик, чтобы образовался проезд для машин. Пока одни местные жители обсуждали, куда лучше пожаловаться, Надежда просто взяла и передвинула столбик на место. «Не ждала служб — двигается легко», сообщила она восхищенным соседям.
Другой пример. Местный житель перетащил скамейку на твёрдую поверхность, потому что она стояла на земле и за зиму так вросла в грунт, что пожилому человеку встать с неё без посторонней помощи было очень сложно.
Всё это последствия некачественной работы коммунальщиков: поставить антипарковочные столбики, но не закрепить их; поставить скамейку, но не на твёрдое покрытие, а просто на землю. Почему нельзя сразу сделать нормально, непонятно.
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