Другой пример. Местный житель перетащил скамейку на твёрдую поверхность, потому что она стояла на земле и за зиму так вросла в грунт, что пожилому человеку встать с неё без посторонней помощи было очень сложно.

Всё это последствия некачественной работы коммунальщиков: поставить антипарковочные столбики, но не закрепить их; поставить скамейку, но не на твёрдое покрытие, а просто на землю. Почему нельзя сразу сделать нормально, непонятно.