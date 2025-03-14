Ребрендинг начался ещё летом — название постепенно менялось на «Лемана Про»: на сайте, на картах, внутри магазина. Теперь дошли руки до фасада.

«С другой стороны здания всё ещё осталось старое название — для ностальгии», — уточняет наш читатель Андрей.

При этом большинство читателей «Зеленоград.ру» (89%) по-прежнему называют магазин «Леруа».