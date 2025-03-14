Авария произошла с грузовым подъемником в производственном здании. В результате двое мужчин получили травмы и госпитализированы.

Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии в реанимации больницы им. Кончаловского, сообщил «Зеленоград.ру» источник в департаменте здравоохранения.



В этом здании находится компания «Дриада», занимающаяся изготовлением мебели на заказа, судя по данным интернет-справочников. Связаться с этой компанией по телефону не удалось.