На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Собянин. Беспилотники сбили на востоке и юге Москвы, уточнил губернатор Воробьев. Обломки одного из них упали на строительную площадку, другого — на строящийся многоэтажный дом. По предварительной информации, пострадавших нет.
Между тем, издание msk1 сообщает о падении обломков беспилотников на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве, а также в самой Москве — на улице Лестева в Даниловском районе в Южном округе и в Резервном проезде в районе Дорогомилово в Западном округе (на фото).
Предыдущая атака БПЛА на Московский регион была всего три дня назад — тогда сбили почти сто беспилотников. Это была самая массированная атака за всё время. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 50 раз.