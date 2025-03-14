Между тем, издание msk1 сообщает о падении обломков беспилотников на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве, а также в самой Москве — на улице Лестева в Даниловском районе в Южном округе и в Резервном проезде в районе Дорогомилово в Западном округе (на фото).

Предыдущая атака БПЛА на Московский регион была всего три дня назад — тогда сбили почти сто беспилотников. Это была самая массированная атака за всё время. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 50 раз.