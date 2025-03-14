Новый корпус 927 строят на месте трёх снесённых пятиэтажек. Это видео местный житель снял в 3:30 ночью — вокруг жилые дома, громкий стук от стройки мешает спать.

По московскому закону, шуметь нельзя с 23 до 7 часов. Протоколы о нарушении этого закон составляет полиция. Поэтому выход здесь один — вызывать полицию звонком по 112. Правда, по опыту аналогичных ночных строек домов по реновации или ремонта поликлиник, приезжают они неохотно. Но чем больше соседей позвонит в полицию, тем больше вероятность, что они приедут и остановят шум.

Если же ничего не помогает, жалуйтесь в прокуратуру и на шум от стройки, и на бездействие полиции. Вообще, протоколов за нарушение тишины составляют мало. Даже начальник московской полиции признал, что надо «дорабатывать проблемы с выявлением шума».

В прошлом году мэрия обещала внедрить круглосуточный контроль шума на московских стройках — система должна автоматически предупреждать, если техника работает слишком громко. Прошёл год — похоже, всё это осталось на этапе эксперимента, а шумные стройки продолжаются.