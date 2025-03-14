Еще не все переселенцы выехали из пятиэтажки под снос — дома 2 на Заводской, — а им заварили дверь подъезда, повесили замок и отключили воду. Открыли только после звонка в мэрию. «Это не реновация, а издевательство», говорят люди и утверждают, что новая квартира не пригодна для жилья, пока там не исправить недоделки застройщика. В «Жилищнике» и префектуре считает, что людей в пятиэтажке уже нет.

На Заводской, 2 еще живут несколько семей, в 1-м, 2-м и 4-м подъездах. В том числе семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми. Одной семье уже пытались обрезать электропроводку. А в четверг перешли к решительным действиями — просто заблокировали. Закрыты они были не менее двух часов. После звонка в единую московскую диспетчерскую из 3-го подъезда вышел охранник (расселяемые дома охраняются ЧОП) и сказал, что подъезд закрыл «Жилищник». Пришлось открыть.

Воду вернули лишь через несколько часов — правда, горячая идёт чёрная. По словам жильцов, вечером в подъезде появился сотрудник «Жилищника» и заявил еще не съехавшим семьям, что «начальник сказал всё выключить — тут никто не живёт, ключи всем выдали».

«Зеленоград.ру» обратился за оперативным комментарием в префектуру и получил такой ответ: «Нет такого, чтобы там люди остались. Закрываются только те подъезды, где выселили всех и получено новое жилье. Там никто не живет».

«Это просто издевательство, — говорит одна из оставшихся жительниц старого дома. — Мы в процессе переезда, элементарно готовимся съехать на новую квартиру. Но туда нельзя переезжать без ремонта. тем более с ребёнком. В ванной полный ужас, плитка мокнет, затирки нет, вместо неё побелка. Розетки просто выпали в руки. Хотя бы по мелочам надо исправить всё это своими силами. Но нам не дают дожить. Завтра можем просто не выйти из дома». Женщина вдова — муж ещё в 2023 году погиб на СВО, с маленьким ребенком и отцом-инвалидом на руках.

Из пятиэтажек сейчас переселяют в новый дом на Заводской, 14. Переселенцы обсуждают отваливающуюся плитку, мокнущие и не высыхающие стены, запахи мочи и въевшуюся грязь после застройщика и прочие кошмары новостройки, но в мэрии рекламируют новые квартиры так — «Заезжай и живи».