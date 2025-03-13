Чтобы избавиться от луж, «Жилищник» пилит бордюры 13.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Что делать, когда вода упорно не хочет течь в решетку ливневой канализации? Например, возле корпуса 1004 большая лужа образовалась после перекладки коммуникаций — асфальт просел и вода перестала утекать куда следует. Проблему устраняли до самой осени, выравнивая дорогу заплатками, но это не помогло. А возле корпуса 1505, рядом с детским садом, огромная лужа появляется уже много лет подряд — водосточная решетка установлена выше уровня воды.

В обоих случаях «Жилищник» решил проблему примерно так, как дети, играющие с весенними ручейками — пропилил бордюр, что вода уходила не в ливневую канализацию, а просто на газон. В случае с 15-м районом — на территорию детсада.

«Выполнены мероприятия по пропилу бортового камня в местах застоя для последующего отвода воды на газон. Участок взят на контроль», сообщил «Жилищник».

Что именно собираются контролировать, непонятно — возможно, не затопит ли теперь газон или дотечёт ли вода до веранд детского сада. Это же так любопытно, как в детстве, наблюдать за ручейками, бегущими туда, куда ты пропилил им русло. Любопытно также, что образование луж «Жилищник» объясняет «обильным таянием снега»

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