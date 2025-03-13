В обоих случаях «Жилищник» решил проблему примерно так, как дети, играющие с весенними ручейками — пропилил бордюр, что вода уходила не в ливневую канализацию, а просто на газон. В случае с 15-м районом — на территорию детсада.

«Выполнены мероприятия по пропилу бортового камня в местах застоя для последующего отвода воды на газон. Участок взят на контроль», сообщил «Жилищник».

Что именно собираются контролировать, непонятно — возможно, не затопит ли теперь газон или дотечёт ли вода до веранд детского сада. Это же так любопытно, как в детстве, наблюдать за ручейками, бегущими туда, куда ты пропилил им русло. Любопытно также, что образование луж «Жилищник» объясняет «обильным таянием снега»