В феврале этого года их было 1565, а в феврале прошлого — в 2,3 раза больше. Наиболее вероятная причина — фактическое отсутствие снега и проблем, связанных с его уборкой.

Но если исключить аномалии, число жалоб растет — в целом за 2024 год их стало больше на 57%. В связи с этим префектура требует уделять больше внимания местам, на которые уже жаловались, исключить формальные ответы и подлог при их подготовке, а также активнее переводить жалобы жителей в соцсети и мессенджеры.

Кроме сервиса «Наш город» заявки в «Жилищник» сейчас удобней оставлять через сервис «Вызов мастера» на сайте мэрии.