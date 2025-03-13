Для начала производства ещё нужно провести пусконаладочные работы «уникального оборудования», — сказал мэр Собянин в ходе сегодняшнего визита площадку «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
В Центре будут выпускать фотонные интегральные схемы (ФИС) — это специальные оптические устройства, которые применяют в трансиверах, где они обеспечивают передачу данных со скоростью выше 100 Гбит/с, при более низком потреблении энергии и меньших размерах. Увеличение скорости передачи данных важно для телекоммуникаций, космической связи и других высокотехнологичных отраслей. В частности, устройства с использованием ФИС необходимы для запуска беспилотного движения поездов в московском метро. Выпуск ФИС позволит снизит зависимость от импортных аналогов, сообщает мэрия.
Центр фотоники уже набирает персонал. Сейчас здесь есть, в частности, вакансии инженеров по обслуживанию оборудования полупроводникового производства, инженеров-технологов на участки имплантации и фотолитографии. От сотрудников требуется знание устного английского на уровне Intermediate для командировок за границу для «обучения и передачи знаний».
Кроме этого, Собянину показали строящийся Центр фотошаблонов — их применяют при произвдостве микросхем. Это партнёрский проект мэрии, Минпромторга, Минобрнауки и МИЭТа. На производстве будет около трёхсот рабочих мест.