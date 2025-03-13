Центр фотоники уже набирает персонал. Сейчас здесь есть, в частности, вакансии инженеров по обслуживанию оборудования полупроводникового производства, инженеров-технологов на участки имплантации и фотолитографии. От сотрудников требуется знание устного английского на уровне Intermediate для командировок за границу для «обучения и передачи знаний».

Кроме этого, Собянину показали строящийся Центр фотошаблонов — их применяют при произвдостве микросхем. Это партнёрский проект мэрии, Минпромторга, Минобрнауки и МИЭТа. На производстве будет около трёхсот рабочих мест.