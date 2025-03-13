Программа визита неизвестна. Его ждут на площадке ОЭЗ в Алабушево — об этом сообщили сотрудники, которых сегодня усиленно досматривали на входе.

В префектуре сообщили, что мэр уже в Зеленограде. На вопрос о возможных ограничениях движения не ответили — вероятно, их не будет.

Недавно Собянин пригласил приехать в Зеленограде президента Путина, но, судя по всему, пока приехал без него.