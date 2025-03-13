Пик непогоды придется на середину дня — порывы ветра будут достигать опасных 18-23 м/с. К субботе ветер должен стихнуть, но резко похолодает, ночью на дорогах образуется гололедица, сообщили в центре «Фобос».

По прогнозу для Зеленограда, ветер в пятницу, действительно, усилится, но дождь будет слабым. Похолодание, начавшееся в субботу, продлится почти всю следующую неделю.