Пик непогоды придется на середину дня — порывы ветра будут достигать опасных 18-23 м/с. К субботе ветер должен стихнуть, но резко похолодает, ночью на дорогах образуется гололедица, сообщили в центре «Фобос».
По прогнозу для Зеленограда, ветер в пятницу, действительно, усилится, но дождь будет слабым. Похолодание, начавшееся в субботу, продлится почти всю следующую неделю.
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