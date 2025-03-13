Более-менее точная информация есть об офисе в корпусе 249 — его собираются закрыть 1 апреля. Реконструкция продлится до конца июня, рассказали «Зеленоград.ру» пресс-службе московского Сбербанка.

Также рассматривается вопрос о возможном закрытии на время реконструкции офиса в Савёлкинском проезде и в корпусе 834А (на Крюковской площади).

Впрочем, и перечень объектов, и планируемые сроки реконструкции «являются прогнозными и могут быть скорректированы», отметили в банке.

Кроме того, в Сбербанке опровергли слухи о возможном закрытии офиса в корпусе 1640 — в этом году не планируют. А ещё сообщили, что после закрытия офиса в корпусе 1403А добавили в шаговой доступности от него три банкомата: в ТЦ «Столица» (корпус 1446) и в «Пятёрочках» (корпуса 1405 и 1471Б).



