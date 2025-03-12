Парк Победы (регистрация)

Возле корпуса 921A (регистрация)

Возле корпуса 1542 (регистрация)

Расписание: вторник и четверг в 19:00, суббота в 10:00.

Занятия доступны для всех желающих с различным уровнем физической подготовки. Нужна спортивная одежда и обувь по погоде. По возможности возьмите бутылку с питьевой водой. Продолжительность: 60 минут. Организатор: Мосгорспорт.