- Парк Победы (регистрация)
- Возле корпуса 921A (регистрация)
- Возле корпуса 1542 (регистрация)
Расписание: вторник и четверг в 19:00, суббота в 10:00.
Занятия доступны для всех желающих с различным уровнем физической подготовки. Нужна спортивная одежда и обувь по погоде. По возможности возьмите бутылку с питьевой водой. Продолжительность: 60 минут. Организатор: Мосгорспорт.
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