Авария случилась в среду, сразу после полуночи. Водитель ВАЗ-2112 был пьян, без прав, на чужой машине и у него отказали тормоза и помимо стены торгового центра он въехал и в другую машину на парковке, сообщил канал RussianCrash со слов водителя пострадавшей машины Алексей.

«Два пацана на вахте из Саратова. Потом спали у меня в машине бухие до приезда ДПС. Обоим под 30 лет, вчера купили жигу и вот чем закончилось. Виновник был за рулем машины товарища, который сидел в момент ДТП на пассажирском в 2112», — дополнил Алексей