Авария случилась в среду, сразу после полуночи. Водитель ВАЗ-2112 был пьян, без прав, на чужой машине и у него отказали тормоза и помимо стены торгового центра он въехал и в другую машину на парковке, сообщил канал RussianCrash со слов водителя пострадавшей машины Алексей.
«Два пацана на вахте из Саратова. Потом спали у меня в машине бухие до приезда ДПС. Обоим под 30 лет, вчера купили жигу и вот чем закончилось. Виновник был за рулем машины товарища, который сидел в момент ДТП на пассажирском в 2112», — дополнил Алексей
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Огромные лужи начали затапливать зеленоградские дворы — коммунальщики не могут с ними справиться Новости
Заведующий отделением онкологии клиники «ЭстеДи» Евгений Гордеев начинает цикл просветительских лекций — сегодня говорим о биопсии Реклама
Продолжается круговорот зеленых заборчиков — их то убирают, то возвращают. Логику понять нельзя Новости
Должность «инспектора по вопросам ответственного обращения с животными» предлагают создать в Москве Новости
Ещё один жилой комплекс построят на Ленинградском шоссе — на месте автобусного парка в Химках Новости
В новом фитнес-клубе в 18-м микрорайоне начались продажи абонементов без вступительного взноса Новости