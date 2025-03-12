Ответ шаблонный: «В Москве внедряется свободная планировка городских территорий без искусственного деления на функциональные зоны». Газонные ограждения демонтировали «в связи с износом конструкций», и по паспорту территории их установка не предусмотрена, сообщил «Жилищник» и добавил, что «зеленые насаждения и территория находятся в удовлетворительном состоянии», а газон восстановят весной-летом (то есть газон всё-таки пострадал).

Но есть и другая позиция — представитель префектуры писал в зеленоградском телеграм-чате, что «газонные ограждения будут устанавливать по мере необходимости в местах заезда автотранспорта или парковки, а также по желанию жителей, которые обустроили палисадники или цветники на придомовой территории. Ограждения остаются в обслуживании управляющей компании, но жителю необходимо поддерживать цветники или палисадники в надлежащем состоянии».

То есть «Жилищник» и его учредитель демонстрируют два противоположных подхода: «без искусственного разделения территории [ограждением]» и «ограждения устанавливают в местах заезда или парковки транспорта». Надо выбрать что-то одно.