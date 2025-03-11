Но через 15 минут от неё пришла новая фотография мусора — уже собранного в несколько пакетов. «Собрала, сколько смогла, но тут ещё много», написала Алёна.

«Честно говоря, Сизифов труд, — добавляет Алена. — Несколько лет регулярно хожу в этот лесок гуляю и убираю. Ничего не меняется — везде мусор. А в этот раз превзошли сами себя эти, как их назвать поцензурнее, не знаю… Одних бутылок и банок штук пятьдесят»

Банально призывать не мусорить в лесу — надеемся, среди наших читателей таких нет. Но делать как Алёна — без чрезмерных усилий, насколько получится, сделать город вокруг себя чище — это рекомендуем каждому.