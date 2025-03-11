«В подъезде нет ни одного, кто согласен снять дверь, но не все холлы закрыты и есть сдаваемые квартиры», — рассказал «Зеленоград.ру» один из жителей дома. Он сомневается, что реально будет провести собрание собственников и собрать согласия всех жителей дома на перепланировку.

Некоторые юристы считают, что для легализации такой двери нужно согласие 100% собственников, а не 2/3, как по многим другим вопросам. В одном из дел Верховный суд решил, что установка общей двери является не передачей части общедомового имущества в пользование, а фактически его отчуждением.

«Вот только после сноса общих дверей работы у „Жилищника“ прибавится, так как сейчас мы следим за порядком, да и закладчики не ходят а когда этой двери не будет, то я буду требовать уборку и ремонт», — прокомментировал один из жителей