Впрочем, сейчас прогноз на 15 марта неутешительный для самокатов — в этот день обещают снег, а накануне дождь. Впрочем, в прошлом году самокаты вернулись в конце марта, когда на улицах ещё лежали сугробы (на фото). Так что на решение влияет явно не один фактор.

При этом в некоторых городах Подмосковья сервисы проката заработали уже на прошлой неделе — например, в Химках.

А депутаты Мосгордумы снова решили хайпануть на самокатной теме — в конце марта они планируют обсудить ограничение скорости на тротуарах до 10 км/ч с 9 до 23 часов.

В условиях отсутствия выделенной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности такое решение, вероятно, убьёт этот вид транспорта, которым пользуются многие москвичи — только среди читателей «Зеленоград.ру» прокатными самокатами пользуется 20%, показали результаты опроса.