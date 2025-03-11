Мебель загорелась в квартире на четвертом этаже корпуса 854 вечером в пятницу. Пожар потушили до приезда МЧС, но пострадал 10-летний ребенок, сообщило агентство «Москва». Состояние ребенка сейчас неизвестно, как и причина пожара.