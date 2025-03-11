События в городе происходят на улицах, площадях, во дворах, на стройках, в очередях, в транспорте — там жизнь. Мы хотим усилить оперативность и достоверность историй, которые рассказываем нашей аудитории.
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