События в городе происходят на улицах, площадях, во дворах, на стройках, в очередях, в транспорте — там жизнь. Мы хотим усилить оперативность и достоверность историй, которые рассказываем нашей аудитории.

Поэтому ищем отдельного человека, который станет нашими глазами и ушами: будет в центре событий, постоянно в движении, общаться с людьми, замечать важное, реагировать на происходящее, передавать точные факты, находить важные истории.

Подробности вакансии.