Сейчас режим отопления установлен на среднесуточную температуру +5 градусов, но сейчас температура воздуха может колебаться от -3 ночью до +15…+20 на солнечной стороне днем. Разница между северными и южными сторонами зданий сказывается очень сильно: при одинаковых параметрах отопления на солнечной стороне здания может казаться слишком тепло, объяснили в компании МОЭК, отвечающей за теплоснабжение домов.

В МОЭКе говорят, что для комфортной температуры в квартирах, управляющие компании должны наладить системы отопления внутри дома, чтобы теплоноситель равномерно распределялся по стоякам. А сами жители должны не забыть отрегулировать температуру на самом радиаторе, если такая возможность есть.

Первое обращение от жителя об отключении отопления поступило в МОЭК уже неделю назад, но тогда только 10% наших читателей согласились, что уже пора отключать отопление.

По правилам решение о завершении отопительного периода принимает мэрия после пяти дней подряд со средней температурой +8 градусов — судя по прогнозу, пока недостаточно тепло. Однако, если в вашем доме уже слишком жарко, вы можете попробовать ускорить отключение тепла через обращение на горячую линию МОЭК 8-495-539-59-59.