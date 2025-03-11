Ещё три года назад транспортные чиновники говорили, что полностью заменить автобусы на электробусы они планируют до 2030 года.

Однако после планы стали меняться. Уже в прошлом году к этому сроку мэр Собянин обещал заменить на электробусы лишь две трети московских дизельных автобусов (что с автобусами на газу, непонятно). А теперь в мэрии определили новый срок полного перехода на электробусы — к 2035 год почти весь парк «Мосгортранса» будет состоять из электробусов. Впрочем, малозаметная и туманная оговорка «почти» снова оставляет возможность манёвра.

Что в связи с этим будет со сроками появления электробусов в Зеленограде, неизвестно. Раньше, по всяким косвенным данным, можно было сделать вывод, что это произойдет не раньше 2026-2027 годов, когда в городе может появиться зарядная станция для электробусов. Сдвинулся ли этот срок тоже, пока непонятно.

Важней другое — с 2021 года Москва в качестве новых автобусов закупает только электробусы. Получается, пока в Зеленограде не появятся электробусы, не будет и новых машин. Поэтому, чем дольше у нас не будет зарядной станции для электробусов, тем более старые дизельные и газовые автобусы будут ездить в Зеленограде.



