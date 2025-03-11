«Мне 78, я инвалид, и редко когда в госучреждениях можно встретить таких отзывчивых людей, как директор ГБУ „Жилищник ЗелАО“. Он отнесся к моей проблеме серьёзно, не просто переложил на кого-то и забыл, а проследил за выполнением: позвонил через какое-то время и спросил про качество выполненной работы», — пишет в префектуру жительница 14-го микрорайона Надежда В. и просит поблагодарить директора.

В префектуре прислушались к просьбе и сообщили, что директору «Жилищника» объявлена благодарность и оформлена стимулирующая выплата. И добавили, что один из приоритетов «Жилищника» — «оказание комплексной консультации и помощи, независимо от подразделения, куда обращаются жители».

Что за «подразделение», куда обратилась Надежда, не уточняется. Но хотелось бы знать, куда же надо обратиться, чтобы твоей проблемой занялся лично директор «Жилищника». Пишите ваши версии в комментарии