Директора «Жилищника» премировали за чуткое отношение к жителю 11.03.2025 ZELENOGRAD.RU

«Мне 78, я инвалид, и редко когда в госучреждениях можно встретить таких отзывчивых людей, как директор ГБУ „Жилищник ЗелАО“. Он отнесся к моей проблеме серьёзно, не просто переложил на кого-то и забыл, а проследил за выполнением: позвонил через какое-то время и спросил про качество выполненной работы», — пишет в префектуру жительница 14-го микрорайона Надежда В. и просит поблагодарить директора.

В префектуре прислушались к просьбе и сообщили, что директору «Жилищника» объявлена благодарность и оформлена стимулирующая выплата. И добавили, что один из приоритетов «Жилищника» — «оказание комплексной консультации и помощи, независимо от подразделения, куда обращаются жители».

Что за «подразделение», куда обратилась Надежда, не уточняется. Но хотелось бы знать, куда же надо обратиться, чтобы твоей проблемой занялся лично директор «Жилищника». Пишите ваши версии в комментарии

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сгорела часть крытого рынка в Крюково Новости
Выпускница МИЭТа помогла уничтожить взвод танков в ходе СВО Новости
Впервые в Зеленограде — Дмитрий Колдун Реклама
Самая массированная атака беспилотников на Москву — к утру сбита 91 штука. Один человек погиб, девять ранено Новости
Коммунальщики не поделили яму на дороге — её починят только к лету Новости
Сервис самообслуживания «N.B. Garage» приглашает автолюбителей Реклама
Маршруты автобусов 16 и 32к продлят на одну остановку Новости
Прибыль зеленоградского производителя электроники выросла на 1600% после начала СВО Новости
Преподаватель английского языка Анна Краморенко проводит набор учеников в группы от 7 лет Реклама
У городского пруда началось масштабное благоустройство — на месяц раньше, чем планировали Новости
Огромные лужи начали затапливать зеленоградские дворы — коммунальщики не могут с ними справиться Новости
Исследования и лечение глаз без долгих поездок и очередей. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Пешеходный мост через Солнечную аллею возле станции планируют ремонтировать этим летом Новости
Смельчаки ещё пытаются выходить на лёд городского пруда — не надо так Новости
Концерт Олега Митяева в Зеленограде — 6 апреля в ДК Реклама
Поликлиники премируют за количество диспансеризаций — несмотря на массовые приписки Новости
Спектакль «Добрый человек из Сезуана» по культовой пьесе Брехта покажут в Зеленограде Афиша
Заведующий отделением онкологии клиники «ЭстеДи» Евгений Гордеев начинает цикл просветительских лекций — сегодня говорим о биопсии Реклама
Сезон самокатов может начаться раньше. Главное условие — сухая дорога и стабильный плюс Новости
Общие двери на четыре квартиры демонтировали в зеленоградских домах Новости
Весенняя распродажа в магазинах «Я Сама» Реклама
Продолжается круговорот зеленых заборчиков — их то убирают, то возвращают. Логику понять нельзя Новости
Должность «инспектора по вопросам ответственного обращения с животными» предлагают создать в Москве Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
У курьеров в Зеленограде изымают электровелосипеды Новости
Ещё один жилой комплекс построят на Ленинградском шоссе — на месте автобусного парка в Химках Новости
«МегаФон» улучшил скорость мобильного интернета в усадьбе «Михайловское» Реклама
Очереди из пенсионеров собираются в зеленоградских МФЦ, чтобы оформить самозапрет на взятие кредитов — но получают отказ Новости
Пару из Зеленограда задержали за попытку купить новорожденного ребенка Новости
Студия «Гармония тела» предлагает три уникальные программы СПА для головы! Реклама
В новом фитнес-клубе в 18-м микрорайоне начались продажи абонементов без вступительного взноса Новости
Дело о смертельном ДТП на Центральном проспекте передано в суд Новости
Скоро День Рождения? Забирайте её скорей — скидку на празднование днюхи от Папы! Реклама
Бумажная газета префектуры «41» не будет выходить в этом году Новости
Вместо сгоревшего OBI в «Мега Химки» построят акватермальный комплекс Новости
Вы уже слышали эту новость? Музыкальная школа STARSET дарит 50.000? на полгода занятий! Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру