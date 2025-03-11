Бобры погрызли деревья в зеленоградском лесу 11.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Последствия их жизнедеятельности снял местный житель Сергей возле лыжероллерной трассы в лесопарке старого города.

Семья речных бобров поселилась в Зеленограде около четырёх лет назад — до этого их не видели сорок лет. Тогда в долине реки Ржавки нашли бобровую плотину, хатку и погрызы деревьев.

Бобры обитают и в окрестностях нового города на реке Горетовке. А во время осушения Школьного озера в прошлом году бобер выходил к домам 10-го микрорайона.

Раньше бобров наблюдали в этих же местах только в 1970-80-е годы, рассказывали тогда «Зеленоград.ру» в Мосприроде и отмечали, что «расселению бобров способствуют наличие подходящих мест обитания и достаточной кормовой базы, а также отсутствие фактора беспокойства» — из-за него бобры, как и многие другие животные, уходят с обжитых мест.

Бобры — самые крупные грызуны в России. Занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией, как «потенциально уязвимый вид», изначально малочисленный или сокращающийся из-за близости городской среды.

Обыкновенные или речные бобры ведут полуподводный образ жизни. Готовясь к предстоящей зиме, с началом осенних дождей и повышением уровня воды бобры начинают поиска удобного зимовального участка. Он должен быть там, где водоём в сильные морозы не замерзает или хотя бы не промёрзнет до дна, чтобы под водой сохранялась часть входов в хатки и норы. Для этого бобры дополнительно поднимают уровень воды — строят целые каскады плотин.

Осенью и в предзимний период бобры начинают активно заготавливать древесный корм на зиму. Они подгрызают дерево в комлевой части, так, чтобы при падении скелетные ветви дерева оказались в воде. Эта часть и будет основным зимним рационом. По количеству поваленных деревьев, ширине следов, оставляемых на древесине нижними резцами, можно приблизительно определить возраст животного.

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