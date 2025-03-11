Семья речных бобров поселилась в Зеленограде около четырёх лет назад — до этого их не видели сорок лет. Тогда в долине реки Ржавки нашли бобровую плотину, хатку и погрызы деревьев.

Бобры обитают и в окрестностях нового города на реке Горетовке. А во время осушения Школьного озера в прошлом году бобер выходил к домам 10-го микрорайона.

Раньше бобров наблюдали в этих же местах только в 1970-80-е годы, рассказывали тогда «Зеленоград.ру» в Мосприроде и отмечали, что «расселению бобров способствуют наличие подходящих мест обитания и достаточной кормовой базы, а также отсутствие фактора беспокойства» — из-за него бобры, как и многие другие животные, уходят с обжитых мест.