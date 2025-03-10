Семь лет назад Полина Фотева поступила в Учебный военный центр при МИЭТе по программе подготовки офицеров кадра. В 2022 году получила диплом и лейтенантские погоны. В статье отмечают «добротную вузовскую подготовку», которая позволили ей быть «с техникой на ты»

«В родне у меня военных нет, но офицером мечтала стать с детства, — рассказал Фотева. — Видимо, сначала сказывалась романтика: красивая форма, яркие впечатления от увиденного по телевизору парада на Красной площади. Позднее появилось понимание важности и нужности профессии Родину защищать. Никаких сожалений о сделанном выборе впоследствии не было».

В планах у выпускницы МИЭТа — продолжить службу и учиться в военной академии. В зеленоградском университете гордятся своей выпускницей.