За ремонт дорог отвечает организация «Автодороги Зеленограда», но чинить эту яму там отказались. По мнению «Автодорог», этот проезд относится к строительному объекту — детской поликлинике, а значит чинить её должен подрядчик по строительству поликлинику. Но сделать этого не может «из-за отсутствия технической возможности качественно выполнить работы в зимнее время».

Строители поликлиники гарантируют, что починят дорогу до конца мая, а пока — «аварийность отсутствует, оградительные мероприятия не требуются», сообщили в «Автодорогах». По логике коммунальщиков, ежедневно сотни машин ездят буквально по стройке на свой страх и риск.

Непонятно, почему именно в этом месте зеленоградские коммунальщики проявляют такую принципиальность, тогда как по всему городу проводят локальный ремонт дорог, которые находились в гораздо лучшем состоянии, и при этом без оглядки на погоду.