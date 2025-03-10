Чтобы объехать яму в проезде к корпусу 1824 от Крюковской эстакады машины выезжают на встречную полосу. Асфальт уже пытались восстановить после прокладки коммуникаций, но сделали это плохо. «Там несколько „заплаток“ и в итоге провал, который водители предпочитают объезжать по встречке», — жалуется один из жителей.
За ремонт дорог отвечает организация «Автодороги Зеленограда», но чинить эту яму там отказались. По мнению «Автодорог», этот проезд относится к строительному объекту — детской поликлинике, а значит чинить её должен подрядчик по строительству поликлинику. Но сделать этого не может «из-за отсутствия технической возможности качественно выполнить работы в зимнее время».
Строители поликлиники гарантируют, что починят дорогу до конца мая, а пока — «аварийность отсутствует, оградительные мероприятия не требуются», сообщили в «Автодорогах». По логике коммунальщиков, ежедневно сотни машин ездят буквально по стройке на свой страх и риск.
Непонятно, почему именно в этом месте зеленоградские коммунальщики проявляют такую принципиальность, тогда как по всему городу проводят локальный ремонт дорог, которые находились в гораздо лучшем состоянии, и при этом без оглядки на погоду.