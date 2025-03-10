Маршруты автобусов 16 и 32к продлят на одну остановку 10.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта согласовал ввод в эксплуатацию дополнительной остановки «Середниковская улица» на Кутузовском шоссе. На ней будут останавливаться автобусы 16 и 32к после включения новой остановки в их маршрут, сообщили в префектуре, не уточнив, когда именно это произойдет.

Сейчас автобусы этих маршрутов доезжают только до предыдущей остановки «Кутузовская слобода», так что фактически их маршрут продлят ещё на одну остановку. Добавят ли ещё автобусы на маршруты, неизвестно.

Остановку сделали вместе со спорткомплексом «Горизонт», который недавно построили на Середниковской улице. Но спорткомплекс ещё не работает, поэтому непонятно, кому пока может понадобится эта остановка, разве что посетителям штрафстоянки эвакуированных автомобилей.

Впрочем, сейчас на «Середниковской улице» уже останавливается коммерческая маршрутка 1299к Зеленоград—Сабурово

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