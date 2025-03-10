Сейчас автобусы этих маршрутов доезжают только до предыдущей остановки «Кутузовская слобода», так что фактически их маршрут продлят ещё на одну остановку. Добавят ли ещё автобусы на маршруты, неизвестно.

Остановку сделали вместе со спорткомплексом «Горизонт», который недавно построили на Середниковской улице. Но спорткомплекс ещё не работает, поэтому непонятно, кому пока может понадобится эта остановка, разве что посетителям штрафстоянки эвакуированных автомобилей.

Впрочем, сейчас на «Середниковской улице» уже останавливается коммерческая маршрутка 1299к Зеленоград—Сабурово