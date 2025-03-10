«В образовательной программе „Зодчий“ запланировано двигаться с ребятами от простых поделок из бумаги и пластилина на тему архитектурных фантазий к введению в архитектуру и строительное черчение, к основам макетирования, чтобы научиться читать эти чертежи и уметь по ним изготовить объекты архитектуры», — рассказывают в храме.
Занятия проходят по вторникам в 16 часов («Занимательная бумага») и по воскресеньям в, 17 («Зодчий»). Запись по телефону +7-910-475-68-30
Недавно на занятии по программе «Зодчий» ребятам рассказали о строительстве большого храма, которое идёт рядом с деревянной Филаретовской церковью в 11-м микрорайоне, и показали документацию, которую разрабатывают архитекторы для строительства храма: эскизный проект и архитектурно-строительное решение, в которое входят: пояснительная записка, экспликации помещений, все требуемые планы, разрезы, фасады нового строящегося храма.