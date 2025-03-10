Занятия проходят по вторникам в 16 часов («Занимательная бумага») и по воскресеньям в, 17 («Зодчий»). Запись по телефону +7-910-475-68-30

Недавно на занятии по программе «Зодчий» ребятам рассказали о строительстве большого храма, которое идёт рядом с деревянной Филаретовской церковью в 11-м микрорайоне, и показали документацию, которую разрабатывают архитекторы для строительства храма: эскизный проект и архитектурно-строительное решение, в которое входят: пояснительная записка, экспликации помещений, все требуемые планы, разрезы, фасады нового строящегося храма.