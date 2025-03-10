Речь идёт о компании «Ангстрем-Телеком», которое специализируется на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования.

В 2020 году выручка компании составила 47 млн при чистой прибыли меньше трёх млн. В 2021 году показатели упали, прибыль сократилась до 324 тысяч рублей. Но уже по результатам 2022 году выручка компании подскочила на 245%, а чистая прибыль выросла почти до 10 млн. По итогам 2023 года чистая прибыль выросла ещё на 565%. А за 2024 год — на 166% до 172 млн руб. Таким образом, с начала СВО (то есть с 2022 года) прибыль выросла на 1671%, подсчитали в CNews по данным системы «Контур.Фокус».

В компании не комментируют, что повлияло на такой рост, но на сайте компании сказано, что их продукция «способствует решению важных задач в деле обеспечения импортонезависимости», а её заказчики — системообразующие российские компании, которым «Ангстрем-Телеком» оказывает техническую поддержку с целью адаптации схем применения под их продукцию.