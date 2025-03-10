Речь идёт об участке на съезде с Крюковской эстакады в сторону 18-го микрорайона, напротив проезда 898. Сроки ограничения движения — с 10 по 24 марта.

Причина — необходимость прокладки ливневой канализации для строящейся рядом поликлиники, сообщили в префектуре. Судя по их описанию, ограничения движения будут примерно на том участке, который отмечен на схеме