Строительство здания детской поликлиники в 18-м микрорайоне фактически завершено 10.03.2025 ZELENOGRAD.RU

«Подрядчик завершил отделочные работы и на объект уже вышла комиссия для приемки новой поликлиники», — рассказали в префектуре.

Впрочем, до открытия ещё далеко — до конца апреля строители ещё будут заниматься благоустройством территории, а ещё надо завезти оборудование и мебель, найти врачей. Когда поликлиника начнёт принимать пациентов, неизвестно. По опыту это может произойти ближе к сентябрю — мэр любит «делать подарки» ко Дню города.

Детскую поликлинику разместили на небольшом участке между съездом с Крюковской эстакады и проездом 898. В здании разместят детский травмпункт (вероятно, не круглосуточный) и все традиционные отделения и кабинеты, включая зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. Мощность новой поликлиники — 320 посещений в смену. Такая же у поликлиник во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах.

«Новая поликлиника будет просторной, — говорят в мэрии, — Жители района смогут пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому». Однако многие недоумевают, зачем было строить поликлинику там, где нет «ни нормального подхода, ни парковки — потом родители начнут жаловаться, что к поликлинике невозможно подъехать». Но есть и другое мнение: «[Место удобное] — рядом со школой, в шаговой доступности от остановки, недалеко от Крюково, в центре города».

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