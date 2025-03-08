Будут ли ремонтировать только ступени или что-то ещё, пока неизвестно. Раньше стало известно о планах по ремонту трёх других пешеходных мостов: через Центральный проспект у префектуры возле остановки «Парк Победы», от парка «Ровесник» возле остановки «Ржавки» и напротив «Зеленопарка» возле остановки «Ржавки-2». Там запланирован не капитальный ремонт, а «приведение в надлежащее состояние». Это включает в себя, в частности, замену остекления, электрики и системы удаления снега.

На переход между 8 и 9-м микрорайонами местные жители жалуются не только по поводу ступенек. «Там лифты стоят каждую неделю», пишет в чате района Алексей и просит сделать «зебру» со светофором, дублирующую переход по мосту.