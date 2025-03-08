Фотография сделана вчера, хотя зеленоградский МЧС ещё в начале неделе предостерегал от выхода на лёд — из-за температурных качелей лед на водоемах стал рыхлым и неоднородным. Днем он подтаивает, насыщаясь влагой, а ночью снова замерзает, образуя слабые участки.

Дети, глядя на опытных рыбаков, могут решить, что на льду пока ещё безопасно. Но это не так. Сегодня на канале имени Москвы в Химках провалились под лёд две девочки. Одну спасли очевидцы, другая утонула — тело достали спасатели. Будьте осторожны сами и напомните детям об опасности