Фотография сделана вчера, хотя зеленоградский МЧС ещё в начале неделе предостерегал от выхода на лёд — из-за температурных качелей лед на водоемах стал рыхлым и неоднородным. Днем он подтаивает, насыщаясь влагой, а ночью снова замерзает, образуя слабые участки.
Дети, глядя на опытных рыбаков, могут решить, что на льду пока ещё безопасно. Но это не так. Сегодня на канале имени Москвы в Химках провалились под лёд две девочки. Одну спасли очевидцы, другая утонула — тело достали спасатели. Будьте осторожны сами и напомните детям об опасности
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Должность «инспектора по вопросам ответственного обращения с животными» предлагают создать в Москве Новости
Очереди из пенсионеров собираются в зеленоградских МФЦ, чтобы оформить самозапрет на взятие кредитов — но получают отказ Новости
В новом фитнес-клубе в 18-м микрорайоне начались продажи абонементов без вступительного взноса Новости
В пойме реки рядом с Зеленоградом планируют устроить промзону. Сотни жители окрестных деревень против Новости
Музыкальный спектакль «Бесконечный дождь» по мотивам произведений фантастов XX века — 9 марта в детском театре «Крылья» Реклама
Записаться к «дефицитному» врачу поликлиники можно через страховую компанию, если больше ничего не помогает. Вот как это сделать Новости
Семейная клиника «Центр Речи» открывает детский сад в 16-м микрорайоне. В марте — скидка 10% на абонемент Реклама