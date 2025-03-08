Система премирования поликлиник за вовлечение пациентов в диспансеризацию и профосмотры действует третий год. В среднем по стране каждая поликлиника, выполнившая определенную норму, получала дополнительно больше пяти миллионов рублей за год.
Неизвестно как диспансеризация влияет на здоровье зеленоградцев, но, похоже, на работу поликлиник влияет значительно. Чаще всего жалуются на фиктивную диспансеризацию, запись о которой обнаруживают в медкартах или на приёме. Пациенту объясняют, что без диспансеризации его якобы нельзя записать к нужному врачу.
Например, сотрудник редакции «Зеленоград.ру» через сайт московского фонда ОМС обнаружил, что прошёл диспансеризацию в 2023 и 2024 годах (на скриншоте), хотя на самом деле в поликлинике не был. Но за каждую фиктивную диспансеризацию поликлиника получила по 2300 рублей. Вы можете самостоятельно проверить свои записи на сайте фонда ОМС — ссылка в первом комментарии
Мало того, что эти деньги фактически украдены из бюджета, так ещё и за количество таких приписок поликлиники премируют. В Минздраве обсуждают изменение критерия премирования — сейчас считают, сколько посетителей поликлиники пришли туда для диспансеризации, а хотят считать сколько жителей не пришли на диспансеризацию. Как это позволит бороться с приписками, непонятно.
В департаменте здравоохранения Москвы на отдельные жалобы о приписках отвечают, что это был технический сбой. Но, возможно, на систему расхищения средств фонда ОМС стоит взглянуть правоохранительным органам. Уголовные дела о фиктивной диспансеризации возбуждали в других регионах.
Впрочем, возможно, если бы врачи поликлиник действительно выполняли все те профилактические осмотры, которые есть на бумаге, работать было бы некому — даже сейчас в Зеленограде ждать записи к терапевту зачастую приходится по две недели.