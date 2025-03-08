Неизвестно как диспансеризация влияет на здоровье зеленоградцев, но, похоже, на работу поликлиник влияет значительно. Чаще всего жалуются на фиктивную диспансеризацию, запись о которой обнаруживают в медкартах или на приёме. Пациенту объясняют, что без диспансеризации его якобы нельзя записать к нужному врачу.

Например, сотрудник редакции «Зеленоград.ру» через сайт московского фонда ОМС обнаружил, что прошёл диспансеризацию в 2023 и 2024 годах (на скриншоте), хотя на самом деле в поликлинике не был. Но за каждую фиктивную диспансеризацию поликлиника получила по 2300 рублей. Вы можете самостоятельно проверить свои записи на сайте фонда ОМС — ссылка в первом комментарии

Мало того, что эти деньги фактически украдены из бюджета, так ещё и за количество таких приписок поликлиники премируют. В Минздраве обсуждают изменение критерия премирования — сейчас считают, сколько посетителей поликлиники пришли туда для диспансеризации, а хотят считать сколько жителей не пришли на диспансеризацию. Как это позволит бороться с приписками, непонятно.

В департаменте здравоохранения Москвы на отдельные жалобы о приписках отвечают, что это был технический сбой. Но, возможно, на систему расхищения средств фонда ОМС стоит взглянуть правоохранительным органам. Уголовные дела о фиктивной диспансеризации возбуждали в других регионах.

Впрочем, возможно, если бы врачи поликлиник действительно выполняли все те профилактические осмотры, которые есть на бумаге, работать было бы некому — даже сейчас в Зеленограде ждать записи к терапевту зачастую приходится по две недели.