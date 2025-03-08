С жалобой на самоуправство соседей, захвативших часть приквартирного холла, обратились в Мосжилинспекцию жители корпусов 1012 и 1014 — общая дверь на четыре квартиры перегораживала часть общего коридора.
Мосжилинспекция потребовала устранить нарушение у «Жилищника» — именно управляющая компания отвечает за содержание общедомового имущества. Что и было сделано.
В Мосжилинспекции такое перегораживание называют захватом общего имущества. Для легализации перегородки с дверью нужно как минимум решение общего собрания собственников — договориться с соседями на этаже будет недостаточно. Причем согласие на передачу общедомового имущества в пользование третьим лицам должны дать не меньше 2/3 участников собрания.
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