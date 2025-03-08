Если посмотреть на улицу, то снег уже растаял, но по прогнозу стабильный плюс до конца марта будет только днем. Однако главное условия открытия сезона — сухое дорожное покрытие, это напрямую влияет на безопасность поездок.

Нестабильная весенняя погода сама по себе не является препятствием: «Иногда весна приходит раньше, мы открываем сезон, а потом снова возвращается циклон и снег. В таких случаях ставим сервисы аренды на паузу до улучшения погоды», говорят в дептрансе.

Между тем, сервисы проката готовятся к сезону — предлагают годовые подписки со скидкой, представляют новые модели. Но главное новшество сезона — необходимость подтверждения личности для доступа к прокату. В мэрии рассчитывают, что это позволит исключить использование самокатов детьми