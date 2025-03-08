Огромные лужи начали затапливать зеленоградские дворы — коммунальщики не могут с ними справиться 08.03.2025 ZELENOGRAD.RU

«Ситуация не решается», «Вопрос не решен», «И вновь возникла проблема», «Регулярно затапливает», «Вода скапливается постоянно» — такой рефрен жалоб, которые посыпались от горожан с начала марта.

Некоторые лужи на своих местах уже много лет. Другие появились недавно — после прошлогоднего благоустройства из-за криво уложенного асфальта. Но проблема в том, что технология избавления от луж без полной перекладки асфальта, похоже, утеряна зеленоградскими коммунальщиками (если они вообще когда-либо её обладали).

К примеру, в пятом микрорайоне после замены асфальта появилась большая лужа. К исправлению сотрудники «Жилищника» подошли основательно — привезли асфальт и каток, положили приподнятую заплатку вдоль бордюра, которая, по их замыслу, должна была обеспечить сток воды.

«Причина возникновения подтопления устранена. Беспрепятственное передвижение жителей обеспечено», бодро доложил директор «Жилищника». Но лужу его слова не убедили — он продолжает лениво лежать в том же месте, сдвинувшись лишь на несколько сантиметров. Так происходит и в других местах.

Нельзя сказать, что «Жилищник» бездействует, но его специалисты очевидно не могут или не знают как решить проблему. Возможно, «Жилищнику» стоит перестать полагаться на свой неудачный опыт и нанять консультантов, пройти обучение для эффективного избавления от луж. Чтобы стимулировать их сделать это, сообщайте о каждой луже на портал «Наш город». Тема называется «Подтопление дворовой территории».

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