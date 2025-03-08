Что именно будут делать, неизвестно. Проектную документацию (если она вообще существует) традиционно держат в секрете. Месяц назад местные депутаты попросили директора «Жилищника», чтобы их «привлекли» к контролю работ по благоустройству возле Городского пруда. А директор «Жилищника» ответил, что ещё не закончили проект благоустройства. Готов ли проект сейчас, неизвестно.

Не хотели показывать детали проекта благоустройства и в префектуре. «Пусть это будет сюрпризом», говорил осенью начальник управления ЖКХ.

Послушайте, а можно без сюрпризов? Неоднократно мы убеждались, что проектировщики делают множество ошибок. Да и сама префектура, особенно последнее время, неудачи в благоустройстве и ремонте часто списывает на ошибки проектирования. И снова наступает на те же грабли.

В итоге по пруду известен только общий перечень работ: сделать новое освещение, ремонт дорожек, зону для торговли, систему видеонаблюдения и стелы с тревожными кнопками, новую вышку спасателей и медпункт, новые раздевалки, расширить пляжную зону, поставить шезлонги и душевые кабинки, новую детскую и спортивные площадки.

Кроме городского пруда, благоустройство начали у корпусов 842 и 2027. Всего в этом году в планируется «привести в порядок» 47 различных территорий.