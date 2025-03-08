Начать раньше удалось из-за тёплой и малоснежной зимы. Сейчас занимаются демонтажом малых архитектурных форм — на фото ломают раздевалки на пляже.
Сначала начать хотели 15 апреля, пляжную зону закончить в июле, остальные работы — к концу августа. Получится ли из-за раннего старта и закончить пораньше, пока непонятно.
Что именно будут делать, неизвестно. Проектную документацию (если она вообще существует) традиционно держат в секрете. Месяц назад местные депутаты попросили директора «Жилищника», чтобы их «привлекли» к контролю работ по благоустройству возле Городского пруда. А директор «Жилищника» ответил, что ещё не закончили проект благоустройства. Готов ли проект сейчас, неизвестно.
Не хотели показывать детали проекта благоустройства и в префектуре. «Пусть это будет сюрпризом», говорил осенью начальник управления ЖКХ.
Послушайте, а можно без сюрпризов? Неоднократно мы убеждались, что проектировщики делают множество ошибок. Да и сама префектура, особенно последнее время, неудачи в благоустройстве и ремонте часто списывает на ошибки проектирования. И снова наступает на те же грабли.
В итоге по пруду известен только общий перечень работ: сделать новое освещение, ремонт дорожек, зону для торговли, систему видеонаблюдения и стелы с тревожными кнопками, новую вышку спасателей и медпункт, новые раздевалки, расширить пляжную зону, поставить шезлонги и душевые кабинки, новую детскую и спортивные площадки.
Кроме городского пруда, благоустройство начали у корпусов 842 и 2027. Всего в этом году в планируется «привести в порядок» 47 различных территорий.