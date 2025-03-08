Виктория Котлярова и Елизавета Стабина учатся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Строительную отрасль Виктория выбрала осознанно — её с детства интересовала архитектура и строительные технологии. «Строительство — это не просто работа с материалами, это создание чего-то нового, что будет служить людям долгие годы», — говорит Виктория.