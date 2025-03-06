Возможность запретить самому себе взять кредит появилась с 1 марта — это позволяет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на ваше имя кредит, и добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа.

Для «включения» механизма нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории через портал Госуслуги или в МФЦ, говорили по телевизору и писали многие СМИ. Однако, как часто случается в банковской сфере, важные нюансы оказались незаметны.

Если на Госуслугах механизм действительно заработал, то в МФЦ — ещё нет. «Они должны реализовать возможность самозапрета до 1 сентября — к этому времени им необходимо подготовить системы и своих сотрудников к бесперебойному приему заявлений», сообщал Банк России (тоже в самом конце своей новости).

Но многие пожилые люди этого не знали и выбрали МФЦ: у одних нет доступа к Госуслугам, другие не умеют, третьи не доверяют. В зеленоградском МФЦ в 8-м микрорайоне из желающих оформить услуги скопилась целая очередь, но сотрудники всем отказывают, рассказал читатель «Зеленоград.ру», который тоже пришел оформить запрет. К недовольным посетителям вышла представитель МФЦ с распечаткой закона, где на последней, 39-й, странице написано, что в МФЦ эта услуга будет предоставляться «со дня доработки и настройки системы, но не позднее 1 сентября».

«То есть мошенникам оставили еще полгода порезвиться на пенсионерах, — говорит наш читатель. — Я-то завтра зайду на Госуслуги, но остальная очередь от такого объяснения приуныла».