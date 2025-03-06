В ЖК «Гранд Квартал» будет пять домов высотой 22-25 этажей, общая площадь — 77 тысяч кв.метров. Ввод в эксплуатацию планируется в 2029 году.

«Многофункциональный комплексный объект, оснащенный всей необходимой жилой, бытовой, общественной-функциональной и инженерной инфраструктурой для комфортного проживания», описывает свой проект застройщик, группа компаний «Депо».

ЖК расположится в пятистах метрах от пересечения Ленинградки и улицы Маяковского, на месте автобусного парка №8 (филиала Мострансавто). Как это повлияет на автобусное движение, пока неизвестно.