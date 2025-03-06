Такие рейды проводят по всей Москве — проверяют мощность электровелосипедов и ограничение максимальной скорости в 25 км/ч.

«Если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — пояснили РБК в ассоциации курьерских служб (МАКС). По его словам, на штрафстоянках с начала года скопились сотни изъятых у курьеров электровелосипедов — в основном личные, а не арендованные, которые, как правило, соответствуют требованиям. С учетом стоимости эвакуации, хранения и штрафа, курьеру иногда просто невыгодно забирать электровелосипед.

С 1 мая весь транспорт курьеров должен быть оснащен модулями, которые должны автоматически ограничивать скорость до 25 км/ч, а также соблюдать медленные зоны — это требование мэрии. При этом в МАКС предлагают при определении типа транспортного средства руководствоваться не мощностью мотора, а ограничением скорости, поскольку скорость определяет, как велосипед сможет переместиться из одной точки в другую, а мощность — как легко он сможет поддерживать эту скорость, особенно при подъеме в гору или перевозке груза. С марта Госавтоинспекция планировала увеличить число таких рейдов.