А вот другой житель попросил починить сломанный заборчик возле корпуса 1402 — без него под окнами дома устраивают общественный туалет. Но «Жилищник» вместо ремонта просто убрал заборчик, пояснив, что это сделано «в связи с износом» и с тем, что в Москве внедряется «свободная планировка городских территорий без искусственного деления на функциональные зоны»

Да и вообще, говорят в «Жилищнике», их финансирование не предусматривает установку ограждений на объектах дорожного хозяйства. Чем эта ситуация в 14-м микрорайоне отличается от ситуации в 8-м, где заборчик обещали вернуть, непонятно.

Кажется, что логика в том, что заборчик спасёт от паркующихся машин, но не от людей. Но не тут-то было — например, организация ГБУ «Автодороги ЗелАО» отказались вернуть газонное ограждение у корпуса 1420, сославшись на то, что за установку антипарковочных столбиков и ограждений отвечает управа и посоветовали жителям жаловаться на неправильную парковку в полицию.