Дело о смертельном ДТП на Центральном проспекте передано в суд 05.03.2025 ZELENOGRAD.RU

52-летнего жителя Зеленограда Павла Э. обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В конце декабря он на машине BMW X5 сбил 86-летнего пешехода на «зебре» через Центральный проспект, между 3 и 4-м микрорайонами. Пожилой пешеход заканчивал переход, но водитель не обратил на него внимания и наехал на него на большой скорости. От полученных травм пешеход скончался.

«После операции папа ходил очень медленно, всегда опираясь на трость. У него при жизни было хорошее зрение и слух. Он знал правила дорожного движения, всегда переходил дорогу, дождавшись разрешающего сигнала светофора», — рассказала на следствии об отце дочь погибшего в ДТП мужчины.

Обвиняемый признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке (без проведения судебного разбирательства). Когда суд начнёт рассмотрение дела, пока неизвестно. Это преступление наказывается принудительными работами до четырёх лет или лишением свободы до пяти лет.

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