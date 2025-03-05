В администрации поликлиники обещают, что это временно: «В ближайшие дни будет отлажена и настроена система видеонаблюдения и автоматического допуска на территорию поликлиники. Пока сотрудники охраны вручную открывают ворота на въезд и выезд. Если вам не открыли сразу, проявите терпение и немного подождите». Калитка для пешего прохода к травмпункту открыта круглосуточно.

Остаться на парковке возле входа в травмпункт могут только автомобили инвалидов (при предъявлении документов). Остальные, после высадки пациента, должны выехать с территории. Когда систему отладят, ворота на въезд и на выезд будут открываться по кнопке домофона.