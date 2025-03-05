А главой управы Старое Крюково (пока исполняющим обязанности) назначен Максим Хлудов, который раньше отвечал за ЖКХ и благоустройство в качестве замглавы. Кто займёт его место, пока не сообщается. Глава управы отвечает в районе примерно за всё.

Первый зампрефекта занимается, среди прочего, экономикой и развитием округа, инвестиционной деятельностью, имущественно-земельными отношениями, информационными технологиями, контролем в сфере финансов и закупок.