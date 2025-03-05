Оно прекратило работу на прошлой неделе, сообщили местные жители, но об этих планах стало известно еще в начале феврале. Объявление о закрытии было и на самом банке.

«Тридцать лет банк работал… Пенсионеры ходят оплачивают квитанции, получают пенсии с книжек по старинке, а теперь в панике, куда им теперь ходить и что делать», — сетуют жители.

Карты Яндекса о закрытии пока «не знают», на 2ГИС он помечен, как «временно неработающий», но на сайте Сбера филиал отсутствует.

До этого было закрыт также Сбербанк в корпусе 1462 и довольно много других отделений по всему Зеленограду — сейчас их осталось семь на город.

Сокращение числа филиалов у крупнейшего банка страны происходит не первый год — Сбер оптимизирует свою сеть и «уходит в цифру», объясняют эксперты.

В Сбербанке поясняли закрытие отделений так: «Если отделение фиксирует небольшой поток клиентов, и если „в шаговой доступности“ имеется более крупное представительство с хорошим клиентопотоком, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор продуктов и сервисов, услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний».

Какая доступность считается «шаговой», банк не уточнял.